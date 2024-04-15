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Губернатор Алиханов: в Калининградской области будут поддерживать репатриантов

Губернатор Алиханов: в Калининградской области будут поддерживать репатриантов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона вводят меры поддержки для репатриантов.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
а кого будут считать репатриантами  ?  таджиков  узбеков  азеров ?
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20 час.
ч
чвсатпкьл
Что значит репатрианты, это те которые эмигрировали в 90-х годах так это слово для них не подходит. Реэмиграция — возвращение эмигранта в страну первоначального проживания, возвратная миграция. В отличие от реэмиграции, репатриация — возвращение на свою родину либо родину своих предков, а не в страну первоначального проживания. 🤣😂
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20 час.

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