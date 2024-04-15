Губернатор Алиханов: в Калининградской области будут поддерживать репатриантов

ч

чвсатпкьл

Что значит репатрианты, это те которые эмигрировали в 90-х годах так это слово для них не подходит. Реэмиграция — возвращение эмигранта в страну первоначального проживания, возвратная миграция. В отличие от реэмиграции, репатриация — возвращение на свою родину либо родину своих предков, а не в страну первоначального проживания. 🤣😂