Синоптик Шувалов рассказал о погоде на выходные в Ивановской области

Самый значительный температурный спад на выходных ожидается в Ивановской области, отмечает синоптик.Несмотря на лёгкий осенний оттенок в погоде последних дней, текущий сентябрь продолжает уверенно претендовать на двойной рекорд - как по температуре, так и по отсутствию осадков.