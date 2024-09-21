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Ивановские новости

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Синоптик Шувалов рассказал о погоде на выходные в Ивановской области

Синоптик Шувалов рассказал о погоде на выходные в Ивановской области

Самый значительный температурный спад на выходных ожидается в Ивановской области, отмечает синоптик.Несмотря на лёгкий осенний оттенок в погоде последних дней, текущий сентябрь продолжает уверенно претендовать на двойной рекорд - как по температуре, так и по отсутствию осадков.

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