Указ подписан: Путин назначил нового губернатора Вологодской области

У Вологодской области новый глава. Им стал москвич Георгий Филимонов.Президент России Владимир Путин назначил 43-летнего Георгия Филимонова временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области.
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