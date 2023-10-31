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Указ подписан: Путин назначил нового губернатора Вологодской области

Указ подписан: Путин назначил нового губернатора Вологодской области

У Вологодской области новый глава. Им стал москвич Георгий Филимонов.Президент России Владимир Путин назначил 43-летнего Георгия Филимонова временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области.

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