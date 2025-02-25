Доцент Голышев: электронные чеки с 1 марта можно будет хранить в одном месте

Для этого понадобится единый сервис «Мои чеки онлайн» Все электронные чеки за покупки и услуги с 1 марта 2025 года можно будет хранить в одном месте для упрощения контроля над расходами, сообщил агентству «Прайм» доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Вадим Голышев.