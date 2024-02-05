Дар или проклятие: как нейрочип Илона Маска может повлиять на человечество

Илон Маск 30 января официально заявил об успешном вживлении чипа в мозг человека. Когда несколько лет спустя искусственный интеллект (ИИ) захватит нашу планету, а люди превратятся в роботов, которые выполняют приказы высшего разума, мы точно будем знать, когда все это началось и где точка невозврата, после которой люди добровольно стали превращать себя в киборгов.