Долой королеву! Ямайка выступила с заявлением о снятии Елизаветы II с поста главы государства

К сожалению, некоторые вопросы политики нельзя решить фразой: «давайте жить дружно!». Официальный тур принца Уильяма и Кейт Миддлтон по странам Карибского бассейна идёт совсем не по плану из-за акций протестов, которые устроили активисты на Ямайке.