Обвиняемый во взрыве в Москве получил стипендию от главы региона за успехи в учебе

Обвиняемый во взрыве в Москве получал стипендию от главы региона за успехи в учебе. Евгений Серебряков, подозреваемый во взрыве автомобиля, получал стипендию от губернатора Волгоградской области за высокие оценки в школьные годы.
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