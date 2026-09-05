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Василиса Кагановская: «Ришо – профессионал своего дела, я бы даже сказала, на уровне гения. То, как идеи приходят к нему, это что‑то нереальное»

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов поделились впечатлениями от сотрудничества с французским хореографом Бенуа Ришо.

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