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Военное обозрение

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Войска генерала Драпатого в ночь на 9 мая попытались воспользоваться перемирием и атаковали под Покровском, в итоге потеряли позиции в Леонтовичах

Войска генерала Драпатого в ночь на 9 мая попытались воспользоваться перемирием и атаковали под Покровском, в итоге потеряли позиции в Леонтовичах

Противник предпринимает попытки воспользоваться объявленным Россией режима прекращения огня.

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