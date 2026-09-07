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На заправках Северодвинска есть дизель и бензин: данные на 9:30 7 сентября

На заправках Северодвинска есть дизель и бензин: данные на 9:30 7 сентября

На большинстве заправок в городе доступно дизельное топливо, на одной из них — также бензин АИ-92.В администрации Северодвинска сообщили о наличии топлива на городских АЗС.

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