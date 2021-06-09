Польшу возмутило "пророссийское" решение Белоруссии

Министерство иностранных дел Польши с возмущением прокомментировало решение официального Минска. Поводом для недовольства Варшавы стал учрежденный президентом Белоруссии Александром Лукашенко новый государственный праздник- День народного единства.
Министерство иностранных дел Польши с возмущением прокомментировало решение официального Минска. Поводом для недовольства Варшавы стал учрежденный президентом Белоруссии Александром Лукашенко новый государственный праздник- День народного единства.
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