Южный Федеральный

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Польшу возмутило "пророссийское" решение Белоруссии

Польшу возмутило "пророссийское" решение Белоруссии

Министерство иностранных дел Польши с возмущением прокомментировало решение официального Минска. Поводом для недовольства Варшавы стал учрежденный президентом Белоруссии Александром Лукашенко новый государственный праздник- День народного единства.

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Walery
День Народного Единства - хороший праздник, белорусы сумели продемонстрировать свое единение против цветной шпаны.

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