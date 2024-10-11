Федор Болтин: «Фестиваль фестивалей»

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга – о городской афише Петербург ежегодно укрепляет статус фестивального центра мирового уровня, наша городская афиша часто похожа на табло международного аэропорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии