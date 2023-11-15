Спыну: «Представители известной французской компании приедут в Кишинев, чтобы осмотреть аэропорт»

Через полгода правительство должно принять решение по Международному аэропорту Кишинева. Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, считающий, что аэропорт требует миллиардных инвестиций, которых государство не может себе позволить.
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