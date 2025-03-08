Мешают вашему счастью: какие продукты в вашем холодильнике портят настроение и лишают энергии Алёна Юрьева Мы все хотим чувствовать себя счастливыми и энергичными, но что, если причина вашего плохого настроения скрывается прямо за дверцей холодильника? Наука давно доказала: питание влияет не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние.