Daily Mail: в Британии протестующие попытались поджечь отель с мигрантами

Протестующие напали на второй отель для мигрантов. Толпа ультраправых в Тамворте пыталась поджечь отель Holiday Inn, в котором проживают просители убежища © РИА Новости Кристина Афанасьева Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В британском Тамворте протестующие попытались поджечь отель с мигрантами, пишет Daily Mail.