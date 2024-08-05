Daily Mail: в Британии протестующие попытались поджечь отель с мигрантами

Протестующие напали на второй отель для мигрантов. Толпа ультраправых в Тамворте пыталась поджечь отель Holiday Inn, в котором проживают просители убежища © РИА Новости Кристина Афанасьева Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В британском Тамворте протестующие попытались поджечь отель с мигрантами, пишет Daily Mail.
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