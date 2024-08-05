Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 634 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree
    А чего им не балаболить,за башенные бабки.«Бандеровское про...
  • виктор матвеев
    Не смотрю программы В.Соловьева, сплошное балабольство, ругань и пустая болтовня.«Бандеровское про...
  • федор
    Рогулька с влажными мечтами и живущая в сказке. Тебе мразота нацистская удел один сдохнуть. Разговаривать с такими тв...Зачем на Украине ...

Daily Mail: в Британии протестующие попытались поджечь отель с мигрантами

Daily Mail: в Британии протестующие попытались поджечь отель с мигрантами

Протестующие напали на второй отель для мигрантов. Толпа ультраправых в Тамворте пыталась поджечь отель Holiday Inn, в котором проживают просители убежища © РИА Новости Кристина Афанасьева Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В британском Тамворте протестующие попытались поджечь отель с мигрантами, пишет Daily Mail.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх