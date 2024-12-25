В новых ЖК "Эталона" появятся зарядные станции для электромобилей

Группа "Эталон" и российская IT-компания Sitronics Group планируют развивать и внедрять технологии "умного города" на объектах девелопера, создавать электрозарядную инфраструктуру, развивать цифровизацию процессов и разрабатывать новые технологии и продукты.
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