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В новых ЖК "Эталона" появятся зарядные станции для электромобилей

В новых ЖК "Эталона" появятся зарядные станции для электромобилей

Группа "Эталон" и российская IT-компания Sitronics Group планируют развивать и внедрять технологии "умного города" на объектах девелопера, создавать электрозарядную инфраструктуру, развивать цифровизацию процессов и разрабатывать новые технологии и продукты.

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