ЦИК обработал свыше 96% бюллетеней по выборам в Госдуму от Липецкой области

Сергей Курбатов лидирует в округе №115 с 38,67% голосов, Татьяна Дьяконова — в округе №116 с 46,30%. Обработано более 96% бюллетеней.
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