Депутат Думы Иркутска Григорий Вакуленко — о планах работы на следующие пять лет

Его знают в родном округе, в микрорайоне Синюшина Гора, как человека стабильного — такого, на которого можно рассчитывать, с которым легко получается строить конструктивный диалог и совместно находить решение задач разного масштаба, от обустройства сквера до строительства социальных учреждений.