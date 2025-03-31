СК устанавливает причастных к осквернению могил Федорчака и трех бойцов СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Следственные органы устанавливают причастных к осквернению в Крыму могил военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
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