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Блог частного инвестора

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Держатели бумаг X5 и «Русагро» заплатят повышенный НДФЛ

Держатели бумаг X5 и «Русагро» заплатят повышенный НДФЛ

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) обратилась к министерству финансов, Банку России, Госдуме и Совету Федерации с просьбой устранить налоговые последствия для частных инвесторов, вызванные принудительной редомициляцией экономически значимых организаций (ЭЗО) в Россию.

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