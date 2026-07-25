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Эксперт SUNLIGHT: дорогие украшения из-за границы требуют декларации

Эксперт SUNLIGHT: дорогие украшения из-за границы требуют декларации

При вывозе и ввозе ювелирных изделий через границу действуют ограничения. Украшения для личного пользования можно перевозить свободно, но при покупке за рубежом важно учитывать нормы беспошлинного ввоза, рассказал "Газете.

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