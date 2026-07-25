Эксперт SUNLIGHT: дорогие украшения из-за границы требуют декларации

При вывозе и ввозе ювелирных изделий через границу действуют ограничения. Украшения для личного пользования можно перевозить свободно, но при покупке за рубежом важно учитывать нормы беспошлинного ввоза, рассказал "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии