Историк Борисов: «чистый вермахт» — это миф

Утверждения о том, что военными преступлениями на оккупированных нацистами советских территориях занимались только СС и СД, а немецкая армия якобы стояла в стороне, не соответствуют действительности.
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