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Глава Духовного управления мусульман пообещал наградить 15-летнего школьника, спасшего более 100 человек в «Крокусе»

Глава Духовного управления мусульман пообещал наградить 15-летнего школьника, спасшего более 100 человек в «Крокусе»

Муфтий передал приглашение подростку и его отцуПредседатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин наградит 15-летнего Ислама Халилова, который во время теракта в «Крокус Сити Холле» вывел из здания более 100 человек.

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