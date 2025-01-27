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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Афанасьев: «Против «Спартака» всегда кайф играть. Приятно слушать кричалки»

– «Спартак» победил, результат налицо. Второй гол в наши ворота – важный фактор. В третьем периоде владели инициативой, но вратарь «Спартака» сыграл хорошо.

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