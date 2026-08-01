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Регионы России

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МОК подтвердил, что санкции ЕС против Михаила Дегтярёва не влияют на сотрудничество с ОКР

МОК подтвердил, что санкции ЕС против Михаила Дегтярёва не влияют на сотрудничество с ОКР

23 июля Евросоюз включил Михаила Дегтярёва в санкционный список. В ответ на это министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что контакты МОК с российским министром спорта после его попадания под санкции ЕС являются недопустимыми.

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