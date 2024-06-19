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СССР-Россия

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Об утилизации Украины

Об утилизации Украины

— У нас что? — Дума. — А у них что? — Рада. — А чему же она рада? — А тому, что она не дума. КВН В марте Дмитрий Анатольевич Медведев написал свои семь пунктов, посвященных тому, как он видит восстановление единства России: 1.

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Комментарии
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марина субина
Не кажется, слишком многословно ?..
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9 час.
ИК
Иосиф Калинин
Что значит &quot;переобулся&quot;? Он когда-то говорил что-то противоположное?
Ответить
2 час.
Александр Денисов
Да, какие влажные хотелки у дурика Димки были...
Ответить
2 час.

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