— У нас что? — Дума. — А у них что? — Рада. — А чему же она рада? — А тому, что она не дума. КВН В марте Дмитрий Анатольевич Медведев написал свои семь пунктов, посвященных тому, как он видит восстановление единства России: 1.
Об утилизации Украины
Комментарии
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марина субина
Не кажется, слишком многословно ?..
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9 час.
ИК
Иосиф Калинин
Что значит "переобулся"? Он когда-то говорил что-то противоположное?
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2 час.
Александр Денисов
Да, какие влажные хотелки у дурика Димки были...
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2 час.
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