"Все равно умрем": помощница Залужного призвала украинцев не думать о гибели сыновей на фронте

Я, как советский человек, давший присягу Советскому народу, хочу спросить украинцев. Нормально? Вас хотят затопить дерьмом, если вы не пойдёте воевать с нами, вы, дававшие такую же присягу?

ВС

Валерий Сорокин

Советник Залужного призвала украинцев не думать о гибели сыновей на фронте. Родителям украинских военнообязанных не стоит бояться гибели сыновей и дочерей, ведь все мы рано или поздно умрем. Вот только почему то, чинуши украинцев стараются быстрее обогатится, все равно на чем нибудь. И вот почему, в сторону украины едут караваны автовозы с люксовыми автомобилями. Типа, все равно на долгое будущие, деньги не нужны.