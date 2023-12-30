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"Все равно умрем": помощница Залужного призвала украинцев не думать о гибели сыновей на фронте

"Все равно умрем": помощница Залужного призвала украинцев не думать о гибели сыновей на фронте

Советник Залужного призвала украинцев не думать о гибели сыновей на фронте Родителям украинских военнообязанных не стоит бояться гибели сыновей и дочерей, ведь все мы рано или поздно умрем.

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Комментарии
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С
Сергей
Я, как советский человек, давший присягу Советскому народу, хочу спросить украинцев. Нормально? Вас хотят затопить дерьмом, если вы не пойдёте воевать с нами, вы, дававшие такую же присягу?
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7 час.
ВС
Валерий Сорокин
Советник Залужного призвала украинцев не думать о гибели сыновей на фронте. Родителям украинских военнообязанных не стоит бояться гибели сыновей и дочерей, ведь все мы рано или поздно умрем. Вот только почему то, чинуши украинцев стараются быстрее обогатится, все равно на чем нибудь. И вот почему, в сторону украины едут караваны автовозы с люксовыми автомобилями. Типа, все равно на долгое будущие, деньги не нужны.
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5 час.
Азохен вей товарищи бояре
...😂😂😂
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3 час.

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