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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула о победе над Томлянович: «Второй сет я провела намного чище. Хорошая психологическая проверка»

Прошлогодние чемпионы американцы в этот раз не смогли выйти в плей-офф. Пегула проиграла Кэти Болтер (7:5, 4:6, 4:6) и обыграла Айлу Томлянович (7:6(6), 6:3).

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