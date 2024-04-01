Ирина Подносова рекомендована на должность председателя Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала председателя коллегии по экономическим спорам Ирину Подносову на пост председателя Верховного суда России (ВККС), передает корреспондент The Moscow Post.
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