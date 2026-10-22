В Херсонской области суд приговорил местную жительницу к 12,5 годам колонии за государственную измену.
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Расстреливать нужно за госизмену. Особенно в немирные времена.
"Прокуратура Херсонской области осудила женщину за госизмену" название текста безграмотное. Осуждает только суд. Прокуратура поддерживает обвинение.