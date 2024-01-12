Пожары и разрушения зафиксированы в Йемене после ударов США и Британии

US Central Command via X/Handout via REUTERS В ряде провинций Йемена зафиксированы сильные пожары и разрушения после того, как США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов).
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