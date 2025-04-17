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Politico: Сотрудники агентства AmeriCorps отправлены в отпуск после проверки DOG

Сотрудники федерального агентства AmeriCorps принудительно отправлены в вынужденные отпуска. Об этом  сообщает газета Politico со ссылкой на служебную записку, имеющуюся в ее распоряжении, информирует РИА Новости.

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