Politico: Сотрудники агентства AmeriCorps отправлены в отпуск после проверки DOG

Сотрудники федерального агентства AmeriCorps принудительно отправлены в вынужденные отпуска. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на служебную записку, имеющуюся в ее распоряжении, информирует РИА Новости.
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