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Военное обозрение

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Командира корабля ВМС Канады во время развертывания отстранили от должности за «потерю доверия»

Командира корабля ВМС Канады во время развертывания отстранили от должности за «потерю доверия»

Вышедший в октябре прошлого года для выполнения миссии с одним командиром канадский патрульный фрегат HMCS Ottawa вернется в марте в Канаду уже с другим.

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