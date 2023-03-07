Спецназ в Тбилиси начал разгон митинга с применением слезоточивого газа и водомёта, сообщает ТАСС.Ранее митингующие в Тбилиси против законопроекта об иноагентах прорвались через железные ограждения у парламента Грузии, выставленные полицией.