Губернатор Гладков заявил об испытании защищающих от обстрелов конструкций

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что были проведены испытания модульных железобетонных конструкций с двойным армированием, которыми, например, можно защитить автобусные остановки в Белгороде от обстрелов со стороны украинских военных.
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