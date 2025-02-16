Будет ли КНДР с Россией до конца

igor kim

Я был в Южной Корее, по программе обучения управлению водными ресурсами. Слушал также там лекции по истории Кореи. Корейцы пришли на полуостров из Сибири 5000 лет назад. В то время там были и русские и как сейчас известно страна Тартария. Доказательством тому являются Айны, жившие на курильских островах и истребленные японцами, которые были похожи на европейцев. Это означает, что в корейцах есть русские гены: они легко осваивают русский язык и чисто говорят на нем. 160 лет назад часть корейцев перешла на Дальний Восток, спасаясь от японцев. Россия приняла их, при условии, если они примут православие. Корейцы всегда были благодарны русским за это и никогда не предавали их. Южнокорейцы не любят американцев также, как японцев. Северокорейцы полностью за Россию, спасшую их от американцев, так как существование России дает им надежду, что они никогда не будут захвачены и побеждены врагами и они благодарны за это России. Корея древнее цивилизованное государство, они раньше китайцев начали книгопечатание, так как у них был алфавит, а не иероглифы. Уже в средние века там были университеты. Т.е. у них хорошие гены. Сейчас южнокорейские школьники занимают вторые места после китайцев на международных олимпиадах, хотя численность корейцев во много раз меньше численности китайцев. Даже, если бы произошло смешение русских с корейцами, то по предсказанию Нострадамуса эта будет прекрасная высокоинтеллектуальная нация, которая спасет мир.