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Царьград

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Грозили оружием: Западные инструкторы проиграли битву за ВСУ "советской методике" ведения боя

Грозили оружием: Западные инструкторы проиграли битву за ВСУ "советской методике" ведения боя

Telegraph, ссылаясь на военные источники, пишет о том, что западные инструкторы так и не смогли отучить бойцов ВСУ от "советской методики" ведения боя.

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