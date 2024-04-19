Центробанк задумался о видеоидентификации клиентов. Для защиты от мошенников

Банк России собирается в нынешнем году запустить в рамках экспериментального правового режима видеоидентификацию клиентов отечественных банковКак сообщает ТАСС, зампредседателя Центробанка Ольга Полякова на конференции Data Fusion 2024 рассказала о планах по внедрению видеоидентификации для клиентов банков.
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