Ясновидящая рассказала, можно ли заранее покупать себе место на кладбище

В России традиция заранее покупать место на кладбище среди населения не редкость. Некоторые решают обеспечить себе участок в месте последнего покоя еще в молодом возрасте, стремясь снять бремя принятия решений с близких в момент трагической утраты.
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