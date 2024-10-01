На орбите ближайшей к Земле звезды обнаружена планета

Используя данные, собранные за четыре года с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы обнаружили планету, вращающуюся вокруг звезды Барнарда — ближайшей к нашему Солнцу звезды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии