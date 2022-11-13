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Савонина о «битвах полов» женской сборной против юниоров: «Мы амбициозные девчонки, не хотели уступать. Но в силовой борьбе нас бы поубивали»

Анна Савонина высказалась об играх женской сборной России против юниорских мужских команд. На «Кубке Президентского спортивного клуба» в Минске россиянки проиграли сборным России U16 (1:8), Беларуси U18 (1:4) и Казахстана U18 (1:7).

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