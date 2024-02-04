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Дженнифер Лопес осталась без накладных волос во время танца

Дженнифер Лопес осталась без накладных волос во время танца

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес осталась без накладных волос во время танцев на сцене. Звезду пригласили на шоу Saturday Night Live, где она презентовала свой новый альбом под названием «This Is Me… Now».

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