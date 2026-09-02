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Суть Событий

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Путин - о визите главы ЦРУ, указе о временном управлении объектами критической инфраструктуры и новой мобилизации

Путин - о визите главы ЦРУ, указе о временном управлении объектами критической инфраструктуры и новой мобилизации

Президент России Владимир Путин выступил на итоговой пресс-конференции саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

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