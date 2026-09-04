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Передача Головина помогла «Монако» обыграть ПСЖ в матче чемпионата Франции

Передача Головина помогла «Монако» обыграть ПСЖ в матче чемпионата Франции

Футбольный клуб «Монако» на выезде обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:1 в матче третьего тура чемпионата Франции.

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