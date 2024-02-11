Овечкин обошел Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обогнал легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в пустые ворота в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и теперь занимает единоличное первое место по этому показателю.
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