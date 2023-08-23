Военное обозрение

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ОАК получила новый госзаказ на производство дополнительных боевых самолётов для формируемых военных округов

ОАК получила новый госзаказ на производство дополнительных боевых самолётов для формируемых военных округов

Российские ВКС получат дополнительные боевые самолеты, Объединенная авиастроительная корпорация получила новый заказ на производство истребителей и бомбардировщиков для новых военных округов.

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