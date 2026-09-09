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Концерт «Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен: великие фортепианные сонаты»

Концерт «Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен: великие фортепианные сонаты»

Два композитора, стоящие рядом в истории венской музыкальной традиции, по-разному развивали жанр фортепианной сонаты.

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