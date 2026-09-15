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Польша в попытке купить нефть у Венесуэлы за криптовалюту потеряла $394 млн

Польша в попытке купить нефть у Венесуэлы за криптовалюту потеряла $394 млн

Вокруг энергетического концерна ORLEN в Польше разгорелся громкий финансовый скандал, связанный с попыткой приобрести венесуэльскую нефть через сложную цепочку посредников и с использованием криптовалюты.

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