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Царьград

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Кот стал наблюдателем на выборах в Карасукском районе

Кот стал наблюдателем на выборах в Карасукском районе

В Карасукском районе на избирательном участке № 357 за процессом голосования проследил необычный наблюдатель — кот, пришедший вместе со своей хозяйкой.

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