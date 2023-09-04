ЛК

Любовь Кузьмина

Это с намеком, Якутия по их мнению колониальная страна и ей надо побыстрее начать бороться за независимость и сбросить колониальное иго. Ну это примерно также, как российское государство освободилось от монголо-татарского ига.То же самое происходило во времена правления Дмитрия Анатольевича, когда он устроил саммит Еврокомиссии в Ханты-Мансийске, с великим желанием устроить ЕС от Лиссабона до Владивостока.Тогда кто-то из представителей ЕС также выступил в Ханты-Мансийске и призвал Ханты-Мансийский округ обрести независимость от Москвы.