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А санкции-то работают! Или, почему, что Жозепу плохо, то русскому хорошо?

А санкции-то работают! Или, почему, что Жозепу плохо, то русскому хорошо?

Надо уже успокоить Жозепа. Пожилой человек волнуется - нехорошо это. Боррель Жопез! Говорю специально для вас! Ваши санкции действительно работают.

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Комментарии
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zn
zygmund nedialkow
Это просто лапша для мира мало кто знает что Якутия это Россия.
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15 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Это с намеком, Якутия по их мнению колониальная страна и ей надо побыстрее начать бороться за независимость и сбросить колониальное иго. Ну это примерно также, как российское государство освободилось от монголо-татарского ига.То же самое происходило во времена правления Дмитрия Анатольевича, когда он устроил саммит Еврокомиссии в Ханты-Мансийске, с великим желанием устроить ЕС от Лиссабона до Владивостока.Тогда кто-то из представителей ЕС также выступил в Ханты-Мансийске и призвал Ханты-Мансийский округ обрести независимость от Москвы.
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15 час.
Negnost Ros
Европа давно пилит сук, на котором сидит.
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9 час.

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